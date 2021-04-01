Эдвард Бил не является собственником Audi, попавшей в ДТП на Садовом кольце

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Блогер Эдвард Бил не является собственником автомобиля Audi, попавшего в аварию на Смоленской площади в центре Москвы.

"Установлено, что регистрационный учет транспортного средства, на котором передвигался предполагаемый виновник аварии, прекращен в январе 2021 года предыдущим владельцем. Сам предполагаемый виновник ДТП не является собственником автомобиля", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции.

В четверг днем на Смоленской площади в центре Москвы водитель Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с еще четырьмя машинами. В результате серьезно пострадала одна женщина-водитель, находившаяся за рулем автомобиля Volksvagen, она госпитализирована. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, пострадавшая - консультант Госдумы Мария Артемова, у нее стаж вождения порядка десяти лет. Источник также сообщил ТАСС, что за рулем автомобиля, выехавшего на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы, находился YouTube-блогер Эдвард Бил. Он прославился в интернете благодаря скандальным пранкам. На его канал в видеохостинге подписаны более 4 млн человек.

Юрист Александр Добровинский сообщил, что готов представлять интересы потерпевшей и ее семьи. В свою очередь адвокат Андрей Алешкин сообщил ТАСС, что готов защищать Била.