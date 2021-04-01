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ДТП на Садовом кольце

В крови блогера Била после ДТП не обнаружили следов алкоголя

В аварии серьезно пострадала одна женщина

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Следов алкоголя не обнаружено в крови блогера Эдварда Била, предположительно, устроившего ДТП с пятью машинами на Смоленской площади в Москве.

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"По результатам медицинского освидетельствования в крови у предполагаемого виновника ДТП следов алкоголя не обнаружено", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В четверг днем на Смоленской площади произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в аварии, по предварительным данным, серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем одного из автомобилей. Она была госпитализирована, сведений о других пострадавших нет. Движение в районе ДТП затруднено.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что за рулем автомобиля, выехавшего на встречную полосу на Смоленской площади, находился блогер Эдвард Бил.

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