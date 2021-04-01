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В Ахтубинске на военном складе произошло обрушение кровли

Один человек погиб, еще двое пострадали. Под завалами находится еще один человек
© Ольга Смольская/ТАСС, архив

ТАСС, 1 апреля. Один человек погиб и двое ранены при обрушении кровли военного склада в Ахтубинске в Астраханской области. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В Ахтубинске частично рухнула кровля военного склада. Погиб один человек и двое пострадали. Еще один может находиться под завалами", - сказал собеседник агентства.

В администрации города подтвердили информацию об одном погибшем и двух пострадавших. "Произошло обрушение здания. В результате один человек погиб, один в тяжелом состоянии в реанимации, у одного травмы средней тяжести. Еще один человек до сих пор находится под завалами", - сказал собеседник агентства.

По данным источника в экстренных службах, ЧП могло произойти из-за нарушения техники безопасности при проведении ремонтных работ. "На складе велись ремонтные работы. Они при нарушении техники безопасности могли привести к обрушению", - сказал собеседник агентства.

Площадь обрушения устанавливается.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что объект принадлежит Минобороны. 

В свою очередь в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что склад был выведен из перечня объектов воинской части в 2013 году. "Здание, в котором проводились работы, выведено из перечня объектов воинской части в 2013 году и передано подрядной организации для проведения разбора", - сказали в округе.

Там отметили, что в четверг в Астраханской области "при проведении разбора выведенного из эксплуатации ветхого здания работниками гражданской подрядной организации произошло частичное его обрушение".

Теги
РоссияАстраханская область
СК начал проверку из-за обрушения кровли ангара на территории воинской части в Ахтубинске
В результате инцидента погиб один рабочий и пострадали двое, судьба еще одного человека неизвестна
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