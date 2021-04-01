В Смоленске вынесли приговоры трем членам банды "черных риелторов"

ТАСС, 1 апреля. В Смоленской области вынесли приговоры трем участникам организованной преступной группы, занимавшимся мошенничеством с жильем и убийствами. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 22 лет, сообщила в четверг пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Приговором суда Курашеву назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы, Гавриленкову - 20 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Донцову - 5 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), п. "а", "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), отметили в пресс-службе.

По данным следствия, Гавриленков в течение нескольких лет руководил преступной группой, которая похищала квартиры у социально неблагополучных граждан. "Они входили в доверие к потерпевшим и получали их согласие на совершение с недвижимостью различных действий, таких как приватизация, либо помощь с оформлением наследства. В последующем они убеждали потерпевших продать квартиры, обещая купить взамен жилье меньшей площади, а разницу в деньгах вернуть гражданам", - добавили в пресс-службе.

Фигуранты дела покупали квартиры у пострадавших, не отдавая им ничего взамен. Кроме того, за указанный промежуток соучастники убили троих потерпевших, чтобы скрыть преступления.

В организованную преступную группу входило около 20 человек, ранее 14 человек признаны виновными по 30 эпизодам преступлений. В состав ОПГ входил замначальника УМВД по Смоленску полковник полиции Тагир Аббасов, ранее суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.