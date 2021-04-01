Открытое горение ликвидировали на производстве детских площадок в Бронницах

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Открытое горение на производстве детских площадок в подмосковных Бронницах ликвидировано, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 16:46 мск ликвидировано открытое горение. К тушению пожара было привлечено 69 человек и 20 единиц техники", - сказали в МЧС.

Сообщение о загорании производственного здания в Бронницах поступило в 14:51 мск. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит здание по производству детских площадок. В 15:12 мск огонь был локализован на площади 1 500 кв. м. Пострадавших нет.