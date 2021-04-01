Пневматическое ружье нашли в машине блогера, спровоцировавшего ДТП в центре Москвы

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили в автомобиле Audi, водитель которого спровоцировал крупное ДТП в центре Москвы, предположительно, пневматическое ружье. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.
"В автомобиле Audi, на котором передвигался предполагаемый виновник аварии, обнаружено пневматическое ружье", - сказал собеседник агентства. Согласно закону об оружии, на ружья данного типа не нужно разрешение, они продаются открыто.
В четверг днем на Смоленской площади в центре Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в аварии серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем одного из автомобилей. Она была госпитализирована, сведений о других пострадавших нет. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что за рулем автомобиля, выехавшего на встречную полосу и спровоцировавшего ДТП, находился блогер Эдвард Бил, известный в интернете благодаря скандальным пранкам. По данным столичного департамента транспорта, его автомобиль был снят с учета и ездил по подложным номерам. С начала года на нем совершено более 400 нарушений скоростного режима.
Ранее юрист Александр Добровинский сообщил, что готов представлять интересы пострадавшей и ее семьи. В свою очередь адвокат Андрей Алешкин сообщил ТАСС, что готов защищать блогера.