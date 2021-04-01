Пневматическое ружье нашли в машине блогера, спровоцировавшего ДТП в центре Москвы

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили в автомобиле Audi, водитель которого спровоцировал крупное ДТП в центре Москвы, предположительно, пневматическое ружье. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"В автомобиле Audi, на котором передвигался предполагаемый виновник аварии, обнаружено пневматическое ружье", - сказал собеседник агентства. Согласно закону об оружии, на ружья данного типа не нужно разрешение, они продаются открыто.