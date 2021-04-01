На парковке дома на юго-западе Петербурга нашли тело бизнесмена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Тело предпринимателя, связанное скотчем, обнаружили на парковке дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В паркинге дома на улице адмирала Черокова обнаружено тело, замотанное скотчем", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что тело обнаружили утром в четверг. Также было установлено, что в среду вечером несколько неизвестных мужчин избили сожительницу предпринимателя, связали ее и проникли в их квартиру.

"Из квартиры украли полмиллиона рублей, часы, смартфон. Неизвестные предупредили женщину о том, чтобы она не сообщала о произошедшем", - отметил собеседник агентства.

Ведется розыск злоумышленников, все обстоятельства происшествия выясняются. Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.