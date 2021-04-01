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ДТП на Садовом кольце

Адвокат заявил, что его не пускают к блогеру Билу в УВД для оказания юридической помощи

Полиция проводит проверку по факту ДТП
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Адвокатов блогера Эдварда Била, которого в настоящее время допрашивают в УВД по ЦАО по факту ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, не допускают к нему для оказания юридической помощи. Об этом ТАСС рассказал адвокат Сергей Жорин.

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"Адвокатов Эдварда Била не допускают к их клиенту, который находится в УВД ЦАО. По нашей информации, его допрашивают, пытаются склонить к чистосердечному признанию", - сказал защитник.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС сообщили, что по факту ДТП проводится проверка. Будет дана объективная оценка действиям предполагаемого виновника ДТП и принято решение в соответствии с действующим законодательством, пояснили ранее ТАСС в пресс-службе.

 

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РоссияДТП на Садовом кольце
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