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Дело в отношении Ивана Белозерцева

Экс-главу Пензенской области перевели в "Матросскую Тишину"

Иван Белозерцев содержится в четырехместной камере

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев переведен из ИВС в следственный изолятор "Матросская Тишина", он содержится там в четырехместной камере. Об этом ТАСС рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольга Дружинина, посетившая бывшего главу региона в изоляторе.

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"Белозерцев содержится в четырехместной камере "Матросской Тишины", на условия у него жалоб нет, он отмечает корректное отношение сотрудников изолятора к нему. Говорит, что его соседи - это культурные и уважаемые люди. Все они впервые привлекаются к уголовной ответственности, нарушений закона о принудительном содержании лиц не допущено", - сказала она. По словам Дружининой, у Белозерцева в камере нет телевизора.

Как отметила наблюдатель, она посетила также остальных фигурантов дела, у которых также отсутствуют жалобы на условия содержания в изоляторе. "Один из обвиняемых по этому делу - Антон Колосков - заявил, что его дело носит заказной характер, однако подробностей не сообщил", - заключила она.

Ранее сообщалось, что Борис Шпигель был экстренно помещен в больницу СИЗО "Матросская Тишина" из-за проблем со здоровьем.

Теги
РоссияБелозерцев, Иван АлександровичДело в отношении Ивана Белозерцева
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