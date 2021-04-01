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Арестованный инспектор отдела оперативного контроля ИФНС №10 признал вину

Ранее Мурату Мурадову предъявили обвинения в получении взятки в размере 948 тыс. рублей
© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Главный государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля ИФНС России №10 Мурат Мурадов признал вину в получении взятки в размере почти 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"После предъявления Мурадову обвинения в получении взятки в размере 948 тыс. рублей чиновник дал признательные показания и заявил о признании вины", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудниками правоохранительных органов в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в крупном размере (ст. 290 УК РФ) задержан Мурадов Мурат Эльманович, который является главным государственным налоговым инспектором отдела оперативного контроля ИФНС России №10. После допроса в качестве подозреваемого ему официально было предъявлено обвинение.

В пресс-службе Хамовнического суда Москвы ТАСС уточнили, что Мурадов арестован до 29 мая.

По данным источника, по делу также проходит бизнесмен Даниил Мартинсон, которого в июле прошлого года Басманный суд отправил под домашний арест. Он обвиняется в даче взятки в крупном размере (ст. 291 УК РФ).

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