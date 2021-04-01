Суд по иску задержанного в Петербурге нефролога признал его жену умершей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга по иску обвиняемого в убийстве супруги главного нефролога города Александра Земченкова признал его жену Ирину Земченкову умершей в начале 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно материалам суда, гражданский иск был подан Земченковым в сентябре 2019 года. Точное решение суда и конкретные требования истца в материалах не значатся. "Сущность заявленного требования - об объявлении гражданина умершим. 23 января 2020 года суд объявил Земченкову И. Г. умершей", - сказали в пресс-службе.

По закону, признать гражданина умершим можно не менее чем через пять лет после его пропажи. Суд также имеет право признать его умершим через шесть месяцев в случае, если он пропал при обстоятельствах, которые несут угрозу для жизни, например, во время стихийного бедствия.

Ранее в СК сообщили о задержании заведующего отделением одной из городских больниц по обвинению в убийстве супруги. В объединенной пресс-службе судов города позже сообщили, что задержанным является заведующий отделением диализа Мариинской больницы Александр Земченков. В четверг следователи вышли в суд с ходатайством в Октябрьский районный суд города о его заключении под стражу, однако суд по просьбе адвоката отложил заседание и продлил срок его задержания на 72 часа.

По данным следствия, в 2010 году в Петербурге пропала врач Ирина Земченкова. Спустя 11 лет после проверки ее супруга на полиграфе у следователей появились основания полагать, что он убил ее. Как полагает следствие, мужчина после убийства расчленил тело и выбросил в мусорный контейнер, чтобы скрыть следы преступления, а затем заявил в полицию о том, что его супруга якобы бесследно пропала, уйдя из дома. О пропаже Земченковой ранее снимали сюжет передачи "Жди меня", в котором выступал и сам Земченков. Установить ее местонахождение до сих пор не удалось.

Земченков является главным внештатным специалистом-нефрологом комитета по здравоохранению Петербурга. По данным сайта Мариинской больницы, где Земченков работает заведующим отделением, он имеет звание кандидата медицинских наук, а также является автором более 100 публикаций по теме нефрологии.