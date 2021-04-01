Против Эдварда Била возбудили уголовное дело после крупного ДТП в центре Москвы

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием пяти машин на Смоленской площади в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Что известно о ДТП на Садовом кольце

"По факту дорожно-транспортного происшествия Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание на срок до двух лет лишения свободы.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что предполагаемый виновник ДТП, блогер Эдвард Бил, в настоящее время задержан. "Он задержан до избрания меры пресечения", - сказал источник.