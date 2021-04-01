Решение о возврате в Генпрокуратуру дела старших сестер Хачатурян вступило в силу

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Московский городской суд отправил в Генеральную прокуратуру РФ материалы уголовного дела в отношении двоих старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, решение о возврате дела вступило в силу.

"Мы можем подтвердить информацию, что передали материалы уголовного дела в Генеральную прокуратуру РФ. Решение [о возврате] вступило в законную силу", - сказал собеседник агентства.

Московский городской суд и Бутырский суд Москвы два месяца назад приняли решение о возвращении в Генеральную прокуратуру РФ уголовных дел в отношении трех сестер Хачатурян в связи с необходимостью принять итоговое решение относительно действий их отца - Михаила Хачатуряна.

Следственный комитет РФ неделю назад официально уведомил о возбуждении уголовного дела против Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей. Как уточнили ТАСС адвокаты девушек, их подзащитные официально признаны по делу потерпевшими. По словам адвокатов девушек, теперь по делу Хачатуряна предстоит полноценное предварительное расследование, "в ходе которого следствие будет собирать доказательства совершения им преступлений". По окончании расследования дело будет направлено в суд.

В феврале 2020 года следствием было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Хачатуряна в связи с его смертью. 4 декабря Басманный суд Москвы признал действия следователя по вынесению постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна в связи со смертью незаконными. Проверка по этим обстоятельствам проводилась следствием с июня 2019 года до февраля 2020 года.

Как следует из материалов проверки, с ноября 2014 года, а также на протяжении всего времени совместного проживания в отсутствии матери, в том числе в день своей смерти, Хачатурян допускал жестокое обращение со своими дочерями, систематически наносил им побои, унижал их, угрожал причинением физического насилия, принуждал их к совершению с ним действий сексуального характера, в результате чего у дочерей развились расстройства в виде "синдрома жестокого обращения" и "посттравматического стрессового расстройства".