У блогера Била пройдет обыск по делу о массовом ДТП на Смоленской площади

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Полиция приняла решение о проведении обыска в столичной квартире блогера Эдварда Била, задержанного по уголовному делу о массовом ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом в четверг сообщил ТАСС адвокат Сергей Жорин.

"Полиция решила провести в московской квартире моего подзащитного обыски, которые начнутся с минуты на минуту", - сказал защитник.

В четверг днем на Смоленской площади в центре Москвы водитель Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами. В результате серьезно пострадала одна женщина - водитель Volksvagen, она госпитализирована. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, пострадавшая - консультант Госдумы Мария Артемова, у нее стаж вождения порядка десяти лет. Источник также сообщил ТАСС, что за рулем автомобиля, выехавшего на встречную полосу, находился YouTube-блогер Эдвард Бил, известный по скандальным пранкам. На его канал в видеохостинге подписаны более 4 млн человек.