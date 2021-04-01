Суд в Москве оштрафовал главреда "Медиазоны" за упоминание запрещенной организации

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Мировой суд в Москве в четверг признал главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова виновным в распространении информации о запрещенной организации и оштрафовал его на 4 тыс. рублей. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Леонид Соловьев.

"Суд признал Смирнова виновным в распространении информации об организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности (ч. 2 ст. 13.15 КоАП РФ)", - сказал он.

По словам Соловьева, причиной этого решения стало то, что во время онлайн-трансляции с приговора математику Азату Мифтахову журналисты упомянули "Артподготовку" без указания того, что ее деятельность запрещена на территории России. "При этом из самого смысла и контекста той трансляции было ясно, что эта организация запрещена в РФ, а четких предписаний Роскомнадзора о том, каким именно должно быть упоминание о запрете, еще тогда не существовало", - отметил защитник. По его словам, он обжалует решение о штрафе Смирнову.