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ДТП на Садовом кольце
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Адвокат заявил, что Эдвард Бил сотрудничает со следствием по делу о массовом ДТП

Сергей Жорин также сообщил, что блогер готов оказать помощь потерпевшим

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Блогер Эдвард Бил, задержанный на 48 часов в рамках уголовного дела о массовом ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, сотрудничает со следствием. Как уточнил ТАСС его адвокат Сергей Жорин, блогер дает подробные показания.

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"Эдвард сотрудничает со следствием. Он подробно рассказывает о случившейся трагедии", - сказал защитник.

По словам Жорина, Бил готов оказать помощь потерпевшим.

"Он действительно был за рулем и вылетел на встречную полосу, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем. Вину же его установит следствие и суд, а также результаты комплекса следственных мероприятий, - рассказал он. - Эдвард готов оказывать помощь потерпевшим вне зависимости от признания его виновным. Сейчас его везут в ИВС на Петровке".

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