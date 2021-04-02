Figaro: мужчина с горящей бутылкой попытался прорваться во двор Елисейского дворца

ПАРИЖ, 2 апреля. /ТАСС/. Мужчина, вооруженный бутылкой с воткнутым в нее зажженным куском ткани, пытался пробраться во двор Елисейского дворца - резиденции президента Франции. Об этом сообщает в ночь на пятницу газета Le Figaro.

Его заметили, когда он перелезал через забор. Его сопровождали два сообщника, которые снимали происходящее на видео. Полиция задержала всех троих участников попытки проникновения и поместила их под стражу в связи с подозрением на "попытку насилия с применением оружия".

Как пишет газета, следствие устанавливает, бросил ли он бутылку целенаправленно или же просто уронил перед задержанием. Мотивы нарушителя также пока не раскрываются, однако, по предварительным данным, анализ жидкости из бутылки показал, что она не опасна. Сам же 30-летний лазутчик называет себя художником и заявил, что не собирался предпринимать никаких насильственных действий.