Японское министерство отправит экспертов к месту инцидента с судном в Суэцком канале

ТОКИО, 2 апреля. /ТАСС/. Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии направит группу экспертов к месту инцидента с контейнеровозом Ever Given, который почти неделю блокировал Суэцкий канал. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио глава ведомства Кадзуёси Акаба.

"Мы намерены направить группу специалистов на место. Мы хотим выразить нашу благодарность всем тем, кто был вовлечен [в спасательную операцию]. Также мы намерены укрепить связи с египетским правительством и обменяться мнениями по ряду вопросов. Суэцкий канал является чрезвычайно важным морским маршрутом с точки зрения мировой экономики, а также для нашей страны", - отметил он. Министр не уточнил сроки отправки группы экспертов ведомства в Египет.

23 марта контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 метров японской компании Shohei Kisen в условиях сильного ветра и песчаной бури сел на мель, полностью перегородив русло канала. Шесть дней ушло на стаскивание судна с мели, операция увенчалась успехом только после того, как были проведены дноуглубительные работы, после которых 17 буксиров вытащили контейнеровоз. За это время в очереди на проход выстроились более 400 судов, образовалась пробка почти до Индии. С момента разблокировки канала его прошли около 300 судов.