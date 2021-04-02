Депутат в Камчатском крае отправится в колонию строгого режима на девять лет за взятку

ТАСС, 2 апреля. Суд в Камчатском крае приговорил депутата Законодательного собрания региона Валерия Быкова к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за взятку в 1,7 млн рублей от коммерческого предприятия и долю в нем. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Следствием и судом установлено, что депутат Законодательного Собрания Камчатского края при <…> получил от генерального директора одного из коммерческих предприятий, участвовавшего в оперативно-разыскных мероприятиях, взятку в виде 25% доли в уставном капитале данного предприятия, стоимостью 4,5 млн рублей, а также денежных средств в сумме 1,7 млн рублей. За это депутат обещал не инициировать проверки деятельности этого общества на предмет соблюдения законодательства РФ о недропользовании, а также общее покровительство их производственной деятельности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что взятки были переданы в октябре и ноябре 2018 года. Было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), также и в отношении его посредника - 44-летнего знакомого.

"Приговором суда Валерий Быков признан виновным в получении взятки в особо крупном размере с назначением наказания в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в размере 26,9 млн рублей. Кроме того, он на пять лет лишен права занимать определенные должности", - уточнили в пресс-службе. Второй фигурант уголовного дела приговорен к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Валерий Быков был избран депутатом Законодательного собрания Камчатского края третьего созыва в 2016 году. В 2020-м он подавал документы для участия в выборах губернатора региона, но не был зарегистрирован избиркомом в качестве кандидата, поскольку не предоставил нужное количество подписей депутатов в свою поддержку.