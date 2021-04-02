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В Благовещенске загорелось здание кардиоцентра

В тушении задействованы 35 человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Более 30 пожарных тушат здание кардиоцентра в Благовещенске. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщает в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС по Амурской области.

"Поступило сообщение о возгорании кровли здания кардиохирургического центра по улице Горького города Благовещенска. К месту были направлены расчеты Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу сложности. В тушении задействованы 35 человек личного состава и 11 единиц техники", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в помещении загорелась кровля. Из здания эвакуированы персонал и пациенты. "Сформированы звенья газодымозащитной службы, ведется разведка, развернут штаб пожаротушения. К месту направлены автомобили скорой помощи", - добавили в ведомстве.

По данным синоптиков в Благовещенске днем переменная облачность, до 9 градусов тепла, возможен дождь.

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