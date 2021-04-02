В Благовещенске в горящем кардиоцентре продолжают делать операцию

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Операционная бригада продолжает работать в кардиохирургическом центре в Благовещенске, возгорание в котором произошло в пятницу днем. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Олег Имамеев.

Пожар в здании кардиохирургического центра произошел в пятницу днем, загорелась кровля. Ему присвоен повышенный ранг сложности, в ликвидации задействовано 59 пожарных, 28 единиц техники Благовещенского пожарно-спасательного гарнизон и 11 единиц спецтехники. Для проведения разведки с воздуха применяется беспилотная авиационная система. Персонал и пациенты - 67 человек - эвакуированы, на месте дежурят машины скорой помощи.

"Один пациент и восемь человек операционной бригады находятся в корпусе, проводят операцию", - написал Имамеев. Как уточнили в пресс-службе мэрии, операция проводится пациенту на сердце, транспортировать его и бригаду медиков невозможно. "По имеющимся данным, операционная находится на первом этаже, вода в помещение не поступает. Ситуация на контроле пожарных", - сказали в мэрии.

По данным прокуратура области, предварительная причина возгорания - нарушения в работе электрической проводки.

По информации ГУ МЧС, возгорание локализовано. "В 13:25 (07:25 мск) пожар локализован. Работы по тушению продолжаются", - сообщили в ведомстве.

Начальник управления по делаем ГО ЧС по Благовещенску и Благовещенскому району Игорь Темнюк также заявил ТАСС, что в здании продолжает работу операционная бригада, за состоянием медиков наблюдают специалисты пожарной службы. "При необходимости, врачам будут выданы маски для самоспасения. Пока такой необходимости нет", - сказал он.

В новость были внесены изменения (07:39) - добавлена информация о локализации возгорания