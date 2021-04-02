Площадь пожара в кардиоцентре в Благовещенске составляет 1,6 тыс. кв. м

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Площадь пожара в здании кардиохирургического центра по улице Горького в Благовещенске составляет 1,6 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 07:25 мск объявлена локализация на площади 1,6 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

Пожар в здании кардиохирургического центра произошел в пятницу днем по местному времени, загорелась кровля. Ему был присвоен повышенный ранг сложности, в ликвидации задействовано 59 пожарных и 28 единиц техники. Персонал и пациенты - 67 человек - эвакуированы, на месте дежурят машины скорой помощи. Для проведения разведки с воздуха применяется беспилотная авиационная система.