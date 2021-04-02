Пациентов из загоревшегося кардиоцентра эвакуировали в другие медучреждения

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Пациенты кардиохируркического центра, в котором днем в пятницу произошел пожар, эвакуированы в другие медучреждения Благовещенска. В эвакуации задействованы бригады скорой помощи, центра медицины и катастроф, реанимационная бригада, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства здравоохранения Амурской области.

"В работе по эвакуации пациентов из кардиохирургического центра задействовано шесть бригад скорой медицинской помощи, одна реанимационная скорой СМП Благовещенска, а также две бригады территориального центра медицины катастроф. Пациенты транспортируются в профильные отделения областных учреждений и, в зависимости от тяжести состояния, направляются в кардиологическое либо реанимационное отделения Амурской областной клинической больницы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для пациентов уже подготовлены палаты, оснащенные всем необходимым оборудованием. При необходимости будут организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных клиник.

В самом здании кардиохирургического центра продолжает работу операционная бригада из восьми человек, специалисты оперируют пациента. За их состоянием наблюдают пожарные, при необходимости врачам будут выданы маски для самоспасения.

Пожар в здании кардиохирургического центра произошел в пятницу днем, загорелась кровля. Ему был присвоен повышенный ранг сложности, в ликвидации задействовано 59 пожарных. Персонал и пациенты - 67 человек - эвакуированы. Площадь пожара составила 1 600 кв. м.