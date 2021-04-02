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Операция, которая продолжалась в горящем кардиоцентре в Приамурье, завершилась успешно

Пациента транспортировали в амурскую областную клиническую больницу

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Операция, которую медики продолжали в горящем кардиологическом центре в Амурской области, завершилась успешно. Пациента транспортировали в амурскую областную клиническую больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Прооперированного пациента увезли в амурскую областную клиническую больницу", - сообщили в министерстве.

Источник в Амурской государственной медицинской академии сообщил ТАСС, что во время пожара в кардиоцентре проводились три операции, в том числе коронарное шунтирование. Пожарные вели проливку так, чтобы вода не попала в операционные.

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РоссияАмурская область
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