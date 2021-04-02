При пожаре в кардиоцентре Благовещенска выявили превышение ПДК в воздухе

ТАСС, 2 апреля. Специалисты выявили превышение нормы ПДК загрязняющих веществ в воздухе на территории жилой застройки вблизи кардиоцентра в Благовещенске, где утром произошел пожар на площади 1,6 тыс. кв. м. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по Амурской области.

"Отбор проб и исследования проводятся на содержание взвешенных веществ, азота диоксида, серы диоксида, углерода оксида, сажи, пыли неорганической с содержанием диоксида кремния от 20% до 70% в контрольных точках города Благовещенска. По состоянию на 13:00 (07:00 мск) второго апреля установлено превышение ПДК продуктов горения на территории жилой застройки", - говорится в сообщении.