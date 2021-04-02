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Все школы, детсады, поликлиники и ряд продуктовых сетей заминированы в Подмосковье

Все здания и магазины осматривают кинологи на наличие взрывных устройств
© Максим Григорьев/ТАСС, архив

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва во всех детских садах, школах, поликлиниках и магазинах трех продуктовых сетей в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В оперативные службы поступило сообщение о минировании всех школ, детских садов, поликлиник и магазинов сетей "Дикси", "Магнит" и "Пятерочка" на территории Московской области", - сказал собеседник агентства.

Сейчас все эти здания и магазины осматривают кинологи на наличие взрывных устройств. Источник не уточнил, проводится ли эвакуация на каких-то объектах.

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