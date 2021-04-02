Депутата на Ставрополье заподозрили в попытке дачи взятки сотруднику Управления ФСБ

СТАВРОПОЛЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Депутат шестого созыва думы Ставропольского края Владимир Дорошенко подозревается в попытке дать взятку оперуполномоченному УФСБ по региону. За деньги он хотел решить вопрос проверки по факту хищения грантовых средств. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по краю.

"По данным следствия, 18 февраля текущего года депутат через своего знакомого передал действовавшему в рамках оперативно-разыскного мероприятия оперуполномоченному УФСБ России по Ставропольскому краю взятку в размере 1 млн рублей. Деньги предназначались за прекращение проведения проверки по факту хищения денежных средств гранта, выделенного на развитие материально-технической базы возглавляемого им сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива", - говорится в сообщении.

По информации следствия, в отношении Дорошенко и его посредника возбуждены уголовные дела по статьям "Дача взятки" и "Посредничество во взяточничестве" УК РФ.

По ходатайству следствия Дорошенко был арестован в конце марта этого года на 1 месяц и 26 дней.

Дорошенко родился в 1994 году. В 2016 году он возглавил крестьянское (фермерское) хозяйство, а в 2017 году занял пост управляющего делами администрации муниципального образования Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края. С 2018 года по настоящее время возглавляет сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив "Новокавказский" в селе Александровском. В сентябре 2020 года Дорошенко был избран депутатом краевой думы во время дополнительных выборов.