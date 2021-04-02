В Ахтубинске число погибших при обрушении кровли ангара возросло до двух

АСТРАХАНЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Число погибших при обрушении кровли ангара на территории войсковой части в Ахтубинске Астраханской области увеличилось до двух, следователи завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Астраханской области в пятницу.

"Ахтубинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Промстрой", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда лицом, на которое были возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что подозреваемый допустил до работы по разбору металлического ангара на территории войсковой части четверых работников, которые не прошли стажировку, проверку теоретических знаний, а также не имели навыков безопасной работы. Он также не снабдил их спецодеждой и не обеспечил контроль за применением работниками средств защиты.

"В процессе проведения разбора перекрытия корпуса произошло обрушение металлических конструкций, в результате которого двое работников погибли, еще двое получили телесные повреждения", - уточнили в пресс-службе.

Кровля ангара на территории военного гарнизона в Ахтубинске Астраханской области обрушилась в четверг. Ранее источник ТАСС сообщал, что происшествие могло произойти из-за нарушения техники безопасности.