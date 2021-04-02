В Ярославле задержали депутата областной думы Романа Фомичева

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Депутат Ярославской областной думы от "Единой России" Роман Фомичев задержан в Ярославле. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Роман Фомичев задержан", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, в связи с чем задержан депутат.

Фомичев возглавляет комитет Ярославской областной думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству. Также является членом регионального отделения поддержки малого и среднего предпринимательства "Опора России". Дважды избирался депутатом Ярославской областной думы.