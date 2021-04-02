В отношении мэра Майкопа возбудили дело о незаконном хранении боеприпасов

МАЙКОП, 2 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили новое уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения боеприпасов в отношении обвиняемого в вымогательстве главы администрации МО "Город Майкоп" Андрея Гетманова, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Адыгее.

"Исполняющим обязанности руководителя следственного управления СКР по Республике Адыгея в отношении главы администрации МО "Город Майкоп" возбуждено уголовное дело. Он подозревается в незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый не позже 24 марта 2021 незаконно приобрел и хранил в принадлежащем ему домовладении в Майкопе боевые патроны к нарезному огнестрельному оружию, которые были обнаружены и изъяты в ходе обыска. Обыск проводился на основании ранее возбужденного уголовного дела по материалам, поступившим из УФСБ России по Республике Адыгея, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Уголовные дела соединены в одно производство, расследование уголовного дела продолжается, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что следственное управление СК РФ по Адыгее возбудило в отношении мэра Майкопа Андрея Гетманова уголовное дело по статье о вымогательстве. 25 марта чиновнику было предъявлено обвинение, он арестован до 23 мая включительно.