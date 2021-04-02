Студенты медуниверситета в Воронеже получили ожоги глаз на занятиях по ОБЖ

ТАСС, 2 апреля. Студенты Воронежского медицинского университета получили ожоги глаз во время занятий на кружке ОБЖ, всего пострадали около 30 человек. По данному факту прокуратура начала проверку, сообщили в пятницу журналистам в надзорном органе.

"Прокуратура Центрального района города Воронежа проводит проверку по публикации в средствах массовой информации о том, что 31 марта 2021 года около 30 студентов Воронежского медицинского университета обратились за медпомощью после занятий кружка по безопасности жизнедеятельности. В помещении, где проходили занятия, работали кварцевые лампы, студенты получили ожоги глаз", - говорится в сообщении.

Следственное управление СК РФ по Воронежской области также организовало проверку по данному факту. В вузе оперативно ответить на вопрос корреспондента ТАСС по данному инциденту не смогли.

По данным местных СМИ, у пострадавших зафиксированы ожоги роговицы, ожоги кожи вокруг глаз, лба и рук.