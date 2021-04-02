{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Студенты медуниверситета в Воронеже получили ожоги глаз на занятиях по ОБЖ

По данным прокуратуры, пострадали около 30 студентов

ТАСС, 2 апреля. Студенты Воронежского медицинского университета получили ожоги глаз во время занятий на кружке ОБЖ, всего пострадали около 30 человек. По данному факту прокуратура начала проверку, сообщили в пятницу журналистам в надзорном органе.

"Прокуратура Центрального района города Воронежа проводит проверку по публикации в средствах массовой информации о том, что 31 марта 2021 года около 30 студентов Воронежского медицинского университета обратились за медпомощью после занятий кружка по безопасности жизнедеятельности. В помещении, где проходили занятия, работали кварцевые лампы, студенты получили ожоги глаз", - говорится в сообщении.

Следственное управление СК РФ по Воронежской области также организовало проверку по данному факту. В вузе оперативно ответить на вопрос корреспондента ТАСС по данному инциденту не смогли.

По данным местных СМИ, у пострадавших зафиксированы ожоги роговицы, ожоги кожи вокруг глаз, лба и рук.

Теги
РоссияВоронежская область
Четверых мужчин в Ростовской области приговорили к длительным срокам за заказное убийство
Решение суда основано на вердикте присяжных и составляет от 15 до 19 лет лишения свободы
Читать полностью