Семья Барданова после консультации с адвокатом может подать иск к Росгвардии

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Члены семьи устроившего перестрелку с силовиками Владимира Барданова примут решение о подаче иска к Росгвардии после консультации с адвокатом, которому еще предстоит изучение материалов дела. Об этом ТАСС заявил адвокат Арслан Акавов, представляющий интересы родственников убитого.

"Росгвардейцы, когда штурмовали здание, разнесли все, что было можно и нельзя, начиная от платяных шкафов, заканчивая какими-то предметами гардероба, кухонной утварью и прочим. Сейчас я постараюсь изучить материалы дела, которые мне предоставят, после чего мы проконсультируемся с моими доверителями и решим, подавать ли иск к Росгвардии", - сказал адвокат. Акавов отметил, что ни он, ни члены семьи не знают, сколько точно единиц оружия было у Барданова.

Ранее сообщалось, что СК изъял из дома Владимира Барданова, устроившего стрельбу по силовикам в подмосковном поселке Новые Вешки, больше 30 автоматов и пистолетов, гранаты, а также более 100 тысяч патронов. По данным правоохранительных органов, официально на Барданова были зарегистрированы шесть единиц оружия - три охотничьих карабина, ружье, винтовка и пистолет.