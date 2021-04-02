Столкновение поезда с выехавшей на пути машиной на Тайване. Главное

ТАСС, 2 апреля. Пассажирский экспресс сошел с рельсов на востоке Тайваня. По предварительным данным, погибли 48 человек, 118 госпитализированы.
ТАСС собрал основные факты о железнодорожной катастрофе.
Что произошло
- Восьмивагонный Taroko Express, где было около 350 пассажиров, направлявшийся из северного города Синьбэй в юго-восточный уезд Тайдун, сошел с рельсов при выезде из горного тоннеля на территории уезда Хуалянь на востоке Тайваня.
- По предварительным данным, поезд столкнулся с грузовой инженерной машиной, не поставленной на ручной тормоз и съехавшей со склона. В результате второй и третий вагон сошли с рельсов, последующие деформировались от ударов о стены тоннеля.
- По данным СМИ, полиция задержала водителя машины, его допрашивают следователи.
Кто пострадал
- Спасатели эвакуировали пассажиров первых четырех вагонов и продолжают работу во второй половине состава.
- По предварительным данным, 41 человек погиб, 67 пассажиров поезда ранены, из них 65 госпитализированы. Как сообщает Центральное телевидение Китая, еще около 200 человек ожидают помощи, однако их состояние не уточняется.
- По информации посольства РФ в КНР, россиян среди погибших и пострадавших на Тайване нет. Это отмечают и в базирующейся на острове Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству.
Масштабы катастрофы
- Катастрофа на Тайване может стать крупнейшей на острове за последние 20 лет. Во время предыдущей крупной аварии в октябре 2018 года при крушении поезда в Илане погибли 18 человек, пострадали 175.
- Крушение в Хуаляне может стать крупнейшим в XXI веке и для всего Китая. В столкновении двух составов на эстакаде в Вэньчжоу 23 июля 2011 года было меньше жертв - погибли 40 человек, пострадали 142.
- По числу жертв произошедшее может также оказаться крупнейшим в мире ЧП на железной дороге с октября 2019 года. Тогда в Пакистане при пожаре в пассажирском поезде погибли 64 человека.