Троим жителям Северной Осетии предъявили обвинение в убийстве депутата гордумы Беслана

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 апреля. /ТАСС/. Троим жителям Северной Осетии предъявлено обвинение в похищении человека и убийстве, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Как сообщали ТАСС в администрации местного самоуправления Правобережного района, убитым был депутат гордумы Беслана в Северной Осетии Тамерлан Торчинов. Ранее он также занимал должность директора аэропорта Владикавказа. По подозрению в убийстве были арестованы двое 35-летних и один 44-летний местный житель, которые дали признательные показания, также показав место захоронения убитого.

"Следственным управлением СК РФ по Республике Северная Осетия - Алания трем местным жителям предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия") и п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

22 марта примерно в 12:30 в следственные органы поступило сообщение об исчезновении 64-летнего местного жителя, который пропал в ходе прогулки с бесланского ипподрома, расположенного в Правобережном районе республики. В ходе осмотра места происшествия, где пропал мужчина, была обнаружена его автомашина марки Lexus.