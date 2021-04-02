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ДТП на Садовом кольце

Пострадавшая в ДТП на Смоленской площади в Москве остается в тяжелом состоянии

В настоящий момент Мария Артемова находится в реанимации, рассказал ее адвокат Виталий Бородин

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Женщина, которая пострадала в массовом ДТП на Смоленской площади в Москве, остается в крайне тяжелом состоянии. Об этом ТАСС рассказал адвокат Виталий Бородин, представляющий интересы семьи пострадавшей.

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"Состояние пострадавшей Артемовой остается крайне тяжелым, она в реанимации", - сказал он.

В четверг днем на Смоленской площади в центре Москвы водитель Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате серьезно пострадала одна женщина - водитель Volkswagen, она госпитализирована. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, пострадавшая - консультант Госдумы Мария Артемова, у нее стаж вождения порядка десяти лет. Источник также сообщил ТАСС, что за рулем автомобиля, выехавшего на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы, находился Youtube-блогер Эдвард Бил (настоящее имя - Эдуард Биль), известный по скандальным пранкам. На его канал в видеохостинге подписаны более 4 млн человек.

По данным столичного департамента транспорта, спровоцировавший ДТП автомобиль был снят с учета и ездил по подложным номерам. С начала года на этом автомобиле совершено более 400 нарушений скоростного режима.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что блогер задержан до избрания меры пресечения. В отношении него возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Ему грозит до двух лет колонии. Обвинение блогеру пока не предъявлено.

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РоссияДТП на Садовом кольце
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