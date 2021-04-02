Житель Подмосковья арестован за попытку организации заказного убийства

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Суд арестовал жителя подмосковного Ногинска за попытку организовать заказное убийство своего пасынка. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По ходатайству следователя следственного отдела по Ногинску судом в отношении 63-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на приготовление заказного убийства, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила Врадий. - По данным следствия, в марте у обвиняемого из-за неприязни к своему пасынку возник умысел на его убийство".

В качестве исполнителя мужчина нашел своего знакомого, с которым он ранее отбывал наказание и у которого якобы был долг в 700 тыс. рублей перед обвиняемым. Фигурант предложил знакомому совершить убийство в счет погашения этого долга.

Дальнейшие действия происходили под контролем сотрудников правоохранительных органов. 29 марта "исполнитель" сообщил заказчику о совершении убийства и предоставил ему доказательства в виде паспорта, документов на автомобиль потерпевшего и фотографий с инсценировкой убийства. После этого обвиняемый был задержан. По делу проведены допросы обвиняемого, потерпевшего и свидетелей, а также очные ставки между заказчиком убийства и "исполнителем", осмотрены аудиозаписи с телефона, а также назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза.