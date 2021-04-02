Суд Москвы 8 апреля рассмотрит жалобу на приговор осужденных в Калининграде за госизмену

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Супруги Антонина Зимина и Константин Антонец, осужденные в Калининграде по делу о госизмене, этапированы в Москву для личного участия в рассмотрении жалобы на приговор. Как уточнил ТАСС источник, судебное заседание назначено на 8 апреля.

"Зимина и Антонец доставлены в Москву из Калининграда для непосредственного участия в рассмотрении их апелляционных жалоб на приговор. Первый апелляционный суд общей юрисдикции назначил дату судебного заседания в 10:00 мск 8 апреля", - рассказал собеседник агентства.