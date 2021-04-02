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Генконсульство РФ в Стамбуле проверяет информацию о перестрелке с участием россиян

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в районе Бахчешехир произошла перестрелка между гражданами России, Грузии, Сирии и Азербайджана

АНКАРА, 2 апреля. /ТАСС/. Генконсульство России в Стамбуле проверяет информацию о возможной причастности россиян к перестрелке в крупнейшем турецком городе. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС представитель российской дипмиссии.

"Генконсульству известно о случившемся. Проверяется информация о причастности российских граждан к происшествию", - отметил собеседник агентства.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в стамбульском районе Бахчешехир произошла перестрелка между гражданами РФ, Грузии, Сирии и Азербайджана. В ходе вооруженного конфликта погибли два человека, еще два получили ранения.

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