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ДТП на Садовом кольце

Блогер Бил пока не предлагал компенсацию пострадавшей в ДТП

Ранее адвокат блогера Сергей Жорин заявил, что Бил сожалеет о случившимся и готов оказать помощь пострадавшей

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Блогер Эдвард Бил пока не предлагал компенсацию пострадавшей в массовом ДТП с его участием женщине или ее родственникам. Об этом ТАСС сообщил адвокат Виталий Бородин, представляющий интересы семьи пострадавшей.

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"Когда я беседовал со своим доверителем на этот счет, я так понял, что Бил ему пока не предлагал компенсацию. Да и как можно такое компенсировать? В любом случае, мы настаиваем на том, чтобы все было в соответствии с законом. Любые вопросы, связанные с компенсацией, я буду обсуждать с доверителем", - сказал он.

Ранее адвокат Била Сергей Жорин сообщил ТАСС, что его подзащитный намерен оказать помощь пострадавшей, он раскаивается и сожалеет о случившемся.

 

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