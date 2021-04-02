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Два человека пострадали при столкновении микроавтобуса, такси и легковушки в Москве

Авария произошла в районе дома 18, к. 1 на Совхозной улице, причины происшествия устанавливаются

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Микроавтобус, такси и легковой автомобиль столкнулись на юго-востоке Москвы. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, в аварии пострадали два человека.

"В районе дома 18, к. 1 на Совхозной улице столкнулись микроавтобус Mercedes, такси Skoda Octavia и "Лада Приора". В результате пострадали два человека в легковушке, одного из них осматривают сейчас медики скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что оба пострадавших госпитализированы.

Из-за аварии также перекрыто движение по двум полосам улицы. Причины ДТП устанавливаются.

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