Кишечную инфекцию выявили у 49 сотрудников пищеблоков школ и детсадов Оренбуржья

ОРЕНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области обследовало на норовирус и ротавирус работников пищеблоков образовательных учреждений региона, положительным результат теста оказался у 49 сотрудников, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Обследованы все сотрудники пищеблоков школ и детских садов региона. По результатам у 49 сотрудников обнаружены возбудители вирусных кишечных инфекций. Все выявленные лица с положительным результатом лабораторных исследований отстранены от работы постановлениями главных государственных санитарных врачей городов и районов области до получения отрицательного результата", - сказано в сообщении.

По данным управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, в пищеблоках, где работали зараженные сотрудники, провели заключительную дезинфекцию и проконтролировали ее качество. Также организован медицинский осмотр с последующим наблюдением. По мнению санитарных врачей, это позволило предотвратить возможные массовые вспышки кишечных инфекций в детских коллективах.

Одномоментное обследование сотрудников пищеблоков школ и детских садов Оренбургской области на норовирус и ротавирус провели с целью профилактики, чтобы предотвратить случаи массового заболевания острыми кишечными инфекциями, уточняется в сообщении.

В феврале 2021 года медики выявили несколько случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди учащихся гимназии №1 Оренбурга, норовирус был подтвержден у 16 детей и одного педагога. По данным ведомства, возбудитель норовирусной инфекции был обнаружен у сотрудника пищеблока. С 19 февраля в гимназии ввели карантин, приступить к очным занятиям школьники смогли с 24 февраля.