СК просит арестовать главу департамента Минпромторга по делу о превышении полномочий

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Следствие просит Хамовнический суд Москвы отправить в СИЗО на два месяца директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, чиновнику официально предъявлено обвинение.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Серватинского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), на срок до 1 июня 2021 года", - сказал пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе. Санкция инкриминируемой чиновнику статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

Как уточнили ТАСС в суде, Серватинский доставлен в суд, заседание начнется в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, Серватинский был задержан накануне в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России.

Уголовные дела сотрудников Минпромторга

Это не первое дело в отношении чиновников Минпромторга. Как сообщалось ранее, в начале этой недели в ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены и задержаны Андрей Бандуров, который является ведущим специалистом-экспертом отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ, а также его коллега - консультант того же отдела Сослан Гериев. Им официально предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Хамовнический суд Москвы арестовал обвиняемых до 26 мая. Санкция инкриминируемой чиновникам статьи предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.