Главу хозяйственной службы вуза задержали по делу о гибели студентки в Иванове

ИВАНОВО, 2 апреля. /ТАСС/. Директора административно-хозяйственной службы Ивановского политехнического университета задержали по делу о гибели 20-летней студентки после обрушения кирпичной кладки с крыши неэксплуатируемого здания вуза на улице 8 марта в Иванове. Об этом сообщает СК по региону.

Обрушение части стены неэксплуатируемого здания политехнического университета произошло вечером 31 марта. Погибла студентка 3-го курса юридического факультета РАНХиГС, которая проходила мимо. По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека").

"В рамках расследования уголовного дела задержан директор административно-хозяйственной службы ФГБОУ ВО "Ивановский государственный политехнический университет". В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения", - сообщает СК.

Губернатор Станислав Воскресенский поручил создать специальную комиссию, которая займется формированием реестров и обследованием потенциально опасных зданий Ивановской области. Как уточнили ТАСС в правительстве региона, муниципалитеты к этой работе уже приступили. Так, в предварительный перечень таких объектов в Иванове вошли порядка 40 зданий различной формы собственности. Эти объекты были распределены согласно подведомственности, и надзорные органы уже сегодня приняли их в работу.