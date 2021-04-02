Суд отправил в СИЗО главного нефролога Петербурга по делу об убийстве жены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга принял решение заключить под стражу главного внештатного специалиста-нефролога городского комитета по здравоохранению Александра Земченкова, которого СК обвиняет в убийстве супруги и расчленении ее тела, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении под стражу Александра Земченкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

В четверг СК уже выходил в суд с ходатайством об аресте Земченкова, однако суд тогда продлил срок его задержания по просьбе адвоката и отложил заседание по избранию меры пресечения.

Сам Земченков и его адвокат на суде просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд принял решение заключить врача в СИЗО до 27 апреля.