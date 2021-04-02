В Новой Москве столкнулись два грузовика

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Один человек погиб в результате столкновения двух грузовиков в Новой Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Москве, в результате ДТП одна из машин загорелась.

"Сегодня в 15:36 мск на автомобильной дороге А-107 вблизи поселка Курилово произошло столкновение двух длинномерных грузовиков и "Газели". В результате ДТП произошло возгорание "Газели", водителя спасти не удалось", - говорится в сообщении.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что сейчас возгорание ликвидировано, перекрыто две полосы движения.