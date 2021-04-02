{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новой Москве столкнулись два грузовика

В результате ДТП погиб один человек

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Один человек погиб в результате столкновения двух грузовиков в Новой Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Москве, в результате ДТП одна из машин загорелась.

"Сегодня в 15:36 мск на автомобильной дороге А-107 вблизи поселка Курилово произошло столкновение двух длинномерных грузовиков и "Газели". В результате ДТП произошло возгорание "Газели", водителя спасти не удалось", - говорится в сообщении.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что сейчас возгорание ликвидировано, перекрыто две полосы движения.

Теги
Россия
Суд в Москве арестовал главу департамента Минпромторга по делу о превышении полномочий
Павла Серватинского отправили в СИЗО на 2 месяца, однако решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции в установленные законом сроки
Читать полностью