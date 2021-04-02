Суд в Москве арестовал главу департамента Минпромторга по делу о превышении полномочий

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Хамовнического районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Серватинского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), на срок до 1 июня", - сказал пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.

Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.

Директор департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павел Серватинский, арестованный по делу о превышении должностных полномочий, не признает вину. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, чиновник считает, что доказательства его вины в деле отсутствуют.

"В ходе допроса Серватинский заявил, что доказательств его вины в деле о превышении должностных полномочий в отношении него нет, а версия следствия - всего лишь предположение", - сказал собеседник агентства, уточнив, что чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в", ч. 3 ст. 286 УК РФ (злоупотребление должностных полномочий с причинением тяжких последствий), максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По данным газеты "Коммерсантъ", глава департамента Минпромторга незаконно выделил 13,5 млн рублей компании "Исток" из Кабардино-Балкарии. Деньги, по версии следствия, были выделены в 2018 году по его указанию в качестве бюджетной субсидии на возмещение якобы произведенных компанией затрат на научно-исследовательскую деятельность (НИОКР), пишет издание. Однако, как считает следствие, уже на момент оплаты чиновник знал, что ему представлены поддельные документы о якобы выполненных работах.

Серватинский был задержан накануне в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России. Санкция инкриминируемой чиновнику статьи предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы.

Это не первое дело в отношении чиновников Минпромторга. Как сообщалось ранее, в начале этой недели в ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены и задержаны Андрей Бандуров, который является ведущим специалистом-экспертом отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ, а также его коллега - консультант того же отдела Сослан Гериев. Им официально предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Хамовнический суд Москвы арестовал обвиняемых до 26 мая. Санкция инкриминируемой чиновникам статьи предусматривает наказание от семи до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.​​

В новость внесены изменения (18:36 мск) - добавлена позиция второй стороны