ФБР объявило в розыск россиянина Коршунова

В заявлении ФБР на русском языке утверждается, что Коршунов "разыскивается в связи с его предполагаемым участием в хищении в Соединенных Штатах Америки сведений, составляющих коммерческую тайну". По убеждению американских властей, "в период между 2013 и 2018 годами Коршунов вступил в преступный сговор и осуществил попытку хищения у американской авиационной компании сведений, составляющих коммерческую тайну". На сайте ФБР отмечается, что в 2009 году Коршунов был назначен директором по развитию бизнеса российской Объединенной двигателестроительной корпорации. ФБР также утверждает, что Коршунов "служил в Службе внешней разведки" РФ. Американское ведомство при этом не уточняет, когда именно Коршунов был объявлен в розыск.

Коршунов был арестован 30 августа 2019 года в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США. Американские власти обвиняют его в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиастроительной компании. Одновременно экстрадиции россиянина потребовали власти РФ, где он обвиняется в мошенничестве и хищениях. В августе 2020 года Коршунов был экстрадирован в Россию.

Дело Коршунова касается двигателя ПД-14, который был разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных. Головной исполнитель по программе ПД-14 - ОДК, головной разработчик - пермское "ОДК-Авиадвигатель", головной изготовитель - "ОДК-Пермские моторы" (также входит в ОДК). Первый серийный ПД-14, как сообщалось, будет выпущен в 2020-2021 годах.

Наряду с Коршуновым в качестве обвиняемого по делу проходит гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки. Он, по данным американских властей, ранее занимал руководящую должность на дочернем предприятии GE Aviation и отвечал за бизнес в Китае, России и Азии, а позже перешел в компанию Aernova в Италии. Aernova оказывала консалтинговые услуги российской стороне по заключенному контакту.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя задержания российских граждан по запросам США в третьих странах, упомянув задержание Коршунова в Неаполе, назвал это "очень плохой практикой, что может быть связано с конкурентной борьбой".