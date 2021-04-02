"Скопинского маньяка" признали виновным в нарушении административного надзора

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Так называемый скопинский маньяк Виктор Мохов признан виновным в нарушении административного надзора, следует из данных судебного делопроизводства участка №31 судебного района Скопинского районного суда Рязанской области.

Согласно опубликованным данным, Мохов признан виновным по статье 19.24 ч. 1 КоАП РФ ("Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре"). Данная статья влечет наложение административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Виктор Мохов, в начале марта 2021 года освобожденный после отбывания 16 лет 10 месяцев за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. В течение этого срока он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома после 22:00.

В 2005 году Мохов (1950 года рождения) приговором Скопинского городского суда Рязанской области с учетом изменений, внесенных постановлением Пугачевского районного суда Саратовской области, был приговорен к 16 годам 10 месяцам в исправительной колонии строгого режима за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Суд установил, что в 2000 году злоумышленник похитил в Рязани двух девушек (14 и 17 лет), изнасиловал их и продержал в подвале хозяйственной постройки у своего дома в Скопине почти 4 года.