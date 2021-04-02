В Воронежской области возбудили дело из-за не сданных в срок 12 медучреждений

ВОРОНЕЖ, 2 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности при строительстве 12 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебных амбулаторий (ВА) в Воронежской области. Медучреждения не сданы, хотя деньги на них выделены подрядчику в 2019 году, сообщила журналистам в пятницу пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий на территории Воронежской области", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, по региональной адресной программе из бюджета Воронежской области в 2019 году были выделены деньги на строительство в регионе 12 ФАП и ВА, но подрядчик - компания "Альфа гарант" - не построила и не сдала их до сих пор. Как полагает следствие, чиновники правительства Воронежской области и департамента строительной политики нарушили сроки проведения конкурсных процедур и не контролировали работу подрядчика.

"Это привело к срыву реализации программы по строительству указанных объектов здравоохранения и не позволило до настоящего времени ввести их в эксплуатацию. Это, в свою очередь, повлекло существенное нарушение прав сельских жителей на своевременное и качественное получение необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении пресс-службы прокуратуры по Воронежской области, в регионе у более 500 зданий ФАП И ВА выработан ресурс, срок их безопасной эксплуатации превышен на 30-50 лет, их размещают даже в постройках конца XIX - начала XX веков (1882 -1930). "По состоянию на март 2021 года 128 ФАП и 13 ВА требуют ремонта, 16 ФАП - замены. При этом департаментом строительной политики, государственной инспекцией строительного надзора ненадлежащим образом осуществлялись контрольные функции за ходом строительства ФАП и ВА, возводимых в рамках областной инвестпрограммы", - говорится в сообщении прокуратуры по региону.