В Тульской области раскрыли двойное убийство почти 30-летней давности

ТУЛА, 2 апреля. /ТАСС/. Следователи завершили расследование убийства двух человек, совершенное в одном из домов Тулы в апреле 1992 года, обвиняемый 54-летний мужчина признал свою вину. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Тульской области.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Тульской области по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По данным пресс-службы, 8 апреля 1992 года в одном из домов на улице Кобзева в Туле были обнаружены тела отца и сына с признаками насильственной смерти. Найти преступника сразу не удалось, производство уголовного дела приостановили. "В течение почти 30 лет преступление оставалось нераскрытым, но благодаря грамотной работе, проведенной следователями СК России и сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тульской области, обвиняемый был установлен", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что обвиняемый признал вину, дал подробные показания об обстоятельствах убийства, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.